Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Silopi ilçesinin Cudi  Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay  Komutanlığına bağlı birliklerlerce terör örgütü PKK'ya yönelik, "Şehit Jandarma  Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, tespit edilen sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda,  11 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 kalaşnikof şarjörü, 155 milimetre top  mühimmatı, 6 piknik tüpü, 3 büyük tüp, 2 kilogram amonyum nitrat, 482 pil, 24 pil  bloğu, el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği anteni, 8 elektrikli fünye, 15  kilogram düzenek için kullanılacak çivi, 13 hücum yeleği, 5 uyku tulumu, 2 ceset  torbası, çok miktarda ilaç ve yaşam malzemesi bulundu.

Söz konusu sığınak ve barınaklar kullanılmaz hale getirildi, bulunan  malzemeler imha edildi.