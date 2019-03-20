Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığına bağlı birliklerlerce terör örgütü PKK'ya yönelik, "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, tespit edilen sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda, 11 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 kalaşnikof şarjörü, 155 milimetre top mühimmatı, 6 piknik tüpü, 3 büyük tüp, 2 kilogram amonyum nitrat, 482 pil, 24 pil bloğu, el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği anteni, 8 elektrikli fünye, 15 kilogram düzenek için kullanılacak çivi, 13 hücum yeleği, 5 uyku tulumu, 2 ceset torbası, çok miktarda ilaç ve yaşam malzemesi bulundu.

Söz konusu sığınak ve barınaklar kullanılmaz hale getirildi, bulunan malzemeler imha edildi.