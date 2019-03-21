Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Isparta ve Antalya mitinginde vatandaşlara hitap etti. Cumhur İttifakı’nın istikbalin mimarı, 2023’e giden Türkiye’nin güvencesi olduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

31 Mart seçimleri aynı zamanda bir beka seçimidir. Zillet ittifakı karşımızda hizalanmış geleceğimizi karartmanın arayış ve çabasına girmiştir. CHP, İP, HDP, SP, ÖDP bir olmuş cumhurun geleceğine kastetmek için kolları sıvamışlardır. PKK’nın siyasi uzantıları belediyeler üzerinden Türk milleti ile hesaplaşma niyetine sabitlenmiştir. Kandil talimatını vermiş, CHP uygulamaya geçmiş, İP refakatçi olmuştur. Türkiye’nin karşısında puslu bir ittifak kurulmuştur. 2023 hedefimizi dinamitlemek isteyenler kafasını kaldırmıştır. İstikrardan rahatsızlık duyanlar, harekete geçmişlerdir. PKK’nın siyasi uzantıları Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Mersin gibi şehirlerde aday çıkarmamışlardır. Zillet ittifakına monte olmuşlar, destek vermişler, küstahça pazarlıklar yapmışlardır. Gayeleri sözde Kürdistan’da kazanıp batıda ise AK Parti ve MHP’ye kaybetmektedir. Hedefleri PKK’sız hareket edemeyecek belediye başkanlarını işbaşına getirmektir.

Kılıçdaroğlu Atatürk’ün partisi CHP’yi, HDP’nin kumanda merkezi, Kandil’in ana karargâhı haline getirmiştir. Kılıçdaroğlu varken Kandil terör şebekesinin HDP’ye ihtiyacı neredeyse kalmamıştır. Kendisi, Yeni Zelanda’daki terörün İslam dünyasından kaynaklandığını söyleyecek kadar kontrolden çıkmıştır. Kılıçdaroğlu seni huzursuz eden nedir? Batı’nın kirli ağzı ile siyaset yapacak kadar alçaltan nedir?

“YALAN ZİLLETİN RUHUNA İŞLEMİŞ”

Bahçeli, Kandil ihanet şebekesinin iş birlikçileri kanalıyla başkenti kontrol altına almayı amaçladığını vurgulayarak, “PKK, İstanbul’u yönetme arayışına girmiştir. Pensilvanya cumhurun iradesine göz dikmiş, istiklal ve istikbalimizi gölgeleme amacına girmiştir. Her şeyi görüyor, hepsini biliyorsunuz. Yalan zilletin ruhuna işlemiştir. Türkiye hazımsızlığı zilletin iliklerine kadar nüfus etmiştir. HDP aşkı, CHP ve İP’i esir almış, istikametlerini uçuruma doğru çevirmiştir. YPG/PKK sempatisi bunların iradelerini harap etmiş, hezimete uğratmıştır. 15 Temmuz’da işgale müsaade etmeyen aziz milletimiz 31 Mart’ta da zilletin komplo ve kuşatma hamlesine kesinlikle izin vermeyecektir. Gördüğümüz budur, olacak da budur. Ülkemizi topla, tankla, tüfekle, hendek ve çukurla sindiremeyenlerin 31 Mart seçimlerini fırsata çevirmesine Isparta göz yummayacak, büyük Türk milleti müsaade etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

MHP lideri, CHP’ye ve İYİ Parti’ye oy verenlere seslenerek, “Zillet İttifakı’na gelin siz de tavır koyun, parti yönetimlerinizin vebaline ortak olmayın. Bu CHP, Atatürk’ün CHP’si değildir, bu İP iyi falan hiç değildir. CHP’ye oy veren kardeşlerim, gelin birlikte yürüyelim. İP’e oy veren kardeşlerim, gelin aramızdaki tüm engelleri kaldıralım. AK Parti’li kardeşlerimizle Türkiye’nin safında toplandık, gelin buna siz de katılın” dedi.

BUNLAR ÜLKEYİ TESLİM EDER

Bahçeli “CHP, HDP, İP bir olup terörle mücadelemizi sulandırdılar, hainlere karşı sınır dışı operasyonlarımıza karşı çıktılar. Bunlara kalsa ülkemizi emperyalistlere teslim ederdik” dedi.