Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram’da /bekasorunuvar başlıklı hesaplar açıldı. Hesaplarda videolarla Türkiye’nin beka meselesi anlatıldı. “Akdeniz’de 16 ülkenin savaş gemileri Türkiye’yi gözlüyor. Güney Kıbrıs’ta İngiltere, ABD ve birçok ülke üs kuruyor. Birileri hâlâ Pontus Rum devletinden bahsediyor. Yeni Zelanda’da haçlı terörist Türkiye’yi hedef gösteriyor. Türkiye kendi İHA, SİHA ve lazer silahını, füzelerini, savaş uçağını, tankını, savaş gemilerini yaparak sırtlanları çıldırtıyor. Türkiye’yi yönetmeye talip olan bazıları, PKK’nın Suriye kolu YPG’yi savunuyor. CHP, PKK’nın oylarına talip oluyor” denilen paylaşımlarda çok sayıda konu başlığı yer aldı. İşte o hesaplar:

https://www.facebook.com/bekasorunuvar

https://twitter.com/BekaSorunuVar

https://www.instagram.com/bekasorunu_var/

https://www.youtube.com/channel/UCPTRevhojaUMFDpYyyW5wAg?view_as=subscriber