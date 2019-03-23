Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Şu anda karşımızda açıkça bir İslam düşmanlığı vardır, Müslüman nefreti vardır” dedi. Yeni Zelanda’da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ile Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı’nın açılışında konuşan Erdoğan, problemlerin halının altına süpürülerek çözülemeyeceğine dikkat çekti. Erdoğan “Sosyal hastalıkları yok sayarak tedavi edemeyiz. Problemlerden kaçarak, gizleyerek kurtulamayız. Bizi ve bütün insanlığı tehdit eden meseleleri sükûtla geçiştiremeyiz. Bilakis görmezden geldikçe problemler katlanacaktır, büyüyecektir. Biz tepkimizi çok güçlü bir şekilde göstermedikçe Neonazi virüsü bünyeyi daha fazla saracaktır” dedi.

BM’YE ÇAĞRI

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Ahmed el-Useymin saldırının aslında İslam’la alakalı olduğu kadar insanlıkla alakası olduğunu belirterek “Terörün dili, dini, ülkesi yok. Benzer olayları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar götürüyoruz. Medyada ve tüm ortamlarda dile getiriyoruz. Viyana’daki toplantılarda da saldırılar kınandı. Zirvede, ülkelerin terör olayına tepkilerini aldık ve takdir ettik. Birleşmiş Milletler de benzer konuda önümüzdeki günlerde toplantı düzenleyecek. BM ve diğer uluslararası ve bölgesel örgütlerini, 15 Mart’ı İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü olarak kabul etmeye davet ediyoruz. Buna bütün ülkelerden destek bekliyoruz” dedi.

HER BİR CİNAYET İÇİN AYRI AYRI YARGILANACAK

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, iki camiye saldırı düzenleyen teröristin hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini söyledi. Türkiye’nin daveti üzerine İstanbul’daki zirveye katılan Peters “Araştırılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak için Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturmasını başlattık. Ancak, söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez. Suçlaması yapıldı. Aynı zamanda parlamento yeni bir oylama yaptı. 1959’dan beri ülkemizde idam cezası yok. Yeni Zelanda’da yine de yapılacak suçlamalar şimdiye kadar görülmemiş ciddiyetle hazırlanıyor. İlk suçlama yönlendirildi. Her bir öldürülen kişi için teker teker cinayetle suçlanacak, diğerleri için de cinayete teşebbüsle” diye konuştu. Peters ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile görüştü.

ÇAVUŞOĞLU: TARİHÎ MESAJ

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Daha önce Filistin ve Kudüs konularında nasıl harekete geçtiysek, yine aynı çabuklukla Yeni Zelandalılar başta olmak üzere bütün Müslümanlarla dayanışma ve birlik içinde olduğumuzu bugünkü toplantıda ifade ettik. Bugün İslam karşıtlığına, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına tarihi bir mesaj verdik” dedi. Yeni Zelanda halkının ve yönetiminin terör saldırısı karşısında benimsediği tutumun memnuniyetle karşılandığını belirten Çavuşoğlu “Bu tutumun tüm dünya ülkelerine ve özellikle ırkçılığın arttığı ülkelerdeki siyasetçilere örnek olmasını diliyoruz. Bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Gelin İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı bir şekilde ele alalım ve birlikte mücadele edelim” dedi.

İNGİLTERE'DE POLİS CAMİLERİ KORUYACAK

İngiltere’nin başkenti Londra’da polisin Yeni Zelanda’daki terör saldırısından sonra camilerin korunmasına yönelik aldığı tedbirler, ilerleyen günlerde devam edecek. Londra polisi yetkililerinden Mark McEwan “Müslümanlara, artırılan devriyeler, düzenli temas ve güvenlik tavsiyeleri ile güvence sağlanıyor. Bu yaklaşım, yerel halkın endişelerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gelecek hafta boyunca devam edecek” dedi.

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

Almanya’nın başşehri Berlin’de Yeni Zelanda’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Kur’ân-ı kerim okundu. Şehrin büyük camilerinden Mevlâna Camii’nde düzenlenen “Büyük dua programı”na Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik de katıldı. Programa çok sayıda dernek başkanı, bazı Hristiyan derneklerinin temsilcileriyle çok sayıda Müslüman’ın iştirak etti. Benzer programlar Köln ve Manheim’da da düzenlendi.

İBADETİNİZİ RAHAT YAPIN

Yeni Zelanda’daki saldırıların ardından Avustralya’nın Victoria eyaletindeki bütün camilerde polis ekipleri bulundurulmaya başlandı. Hume Bölgesi Emniyet Amiri Darren Franks “Camiler ve namaza gelenler için de bir risk yok. Burada toplumla birlikte olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Herkesin rahat bir şekilde ibadetini yapma hakkı var ve toplumun bizi polis üniformasıyla dışarıda görmesi çok önemli. Onun için buradayız” sözleriyle açıkladı.

EZANLA YANKILANDI

Yeni Zelandalılar bir hafta önce cuma günü iki camide gerçekleştirilen terörist saldırıda şehit olan 50 Müslüman’ı andı. Namazdan önce binlerce kişi ilk saldırıda çok sayıda kişinin öldürüldüğü Nur Camii yakınlarındaki Hagley Park’ta düzenlenen anma törenine katıldı. Daha sonra Yeni Zelandalılar şehitleri anmak için cuma namazı vaktinde bir araya geldi. Okunan ezan devlet kurumları Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayınlandı. Saldırının polise bildirildiği ilk dakikalara denk gelen saatte ayağa kalkan yüzlerce insan başları önde iki dakika saygı duruşunda bulundu. Nur ve Linwood Camilerinde şehit düşenler için Yeni Zelanda’nın bütün şehirlerinde anma törenleri düzenlendi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, taktığı siyah başörtüsüyle Christchurch’deki Hagley Park’ta düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada toplananlara hitap eden Ardern “Peygamber Muhammed dedi ki ‘karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.’ Yeni Zelanda’da sizinle. Yasta, biz biriz” ifadeleri kullandı. Başbakan Ardern de dâhil olmak üzere pek çok kadının başörtüsü takarak müslümanlara saygı gösterdi. Başkent Wellington’da cuma namazı sırasında Kilbirnie Camii’nin dışında yüzlerce kişi koruma ve dayanışma amacıyla sembolik insan zinciri oluşturdu.

BAŞBAKAN’A ÖLÜM TEHDİDİ

Bu arada Başbakan Ardern’in sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı. Ardern’e bir Twitter hesabından gönderilen silah fotoğrafının da yer aldığı mesajda “Sırada sen varsın” ifadesinin yer aldığı belirtildi. Polis yetkilileri hesabın dondurulduğunu, tehditlerle ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını söyledi.

ABD, ARDEN GİB BİR LİDERİ HAKEDİYOR

New York Times gazetesinin başyazısında, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in ülkesinde meydana gelen terör saldırısına karşı tutumu örnek gösterildi. Gazetenin “Amerika Jacinda Arden kadar iyi bir lideri hak ediyor” başlığını attığı başyazıda “Dünya, Ardern’in teröre cevap verme şeklinden bir şeyler öğrenmeli” ifadeleri kullanıldı.