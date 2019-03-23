Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen zanlılara yönelik, Kars, Ankara, Kayseri, Uşak, Samsun, Hakkari, Yozgat, Burdur, Sivas ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 albay, 2 yarbay, 6 yüzbaşı, 2 üsteğmen ve 2 astsubay gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Diğer 10 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.