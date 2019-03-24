Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

ANKARA VE İSTANBUL MİTİNGLERİ

TGRT Haber'e ortak yayın sebebiyle teşekkür ediyorum. Seçimlerin tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Meydanların dili çok farklı, gittiğim yerlerdeki tepkiler çok güzel. Özellikle İstanbul'da bugün özellikle yerel yönetimlere yönelik açıklamalarım oldu. Özellikle Binali Yıldırım'ın da yol haritasını içeren bir konuşmaydı. Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olanları ve bilgileri biz bugün mitingde açıklamış oldu.

"UMUTLARIMIZI YEŞERTTİ"

1 Milyon 600 bin kişinin hiç dağılmadan soğuk olmasına rağmen dağılmadan bizi dinlemesi umutlarımızı yeşertti. Alana gelenlerin heyecanı gayet iyi. Aynı şekilde Ankara ve İzmir'i aynı şekilde heyecanlı gördüm. Konya, Diyarbakır Kayseri ve büyükşehirlerde aynı havayı hep kokladım. Yerelde bu işi bilen arkadaşlarımızı özellikle büyükşehirde aday gösterdik. Bu demokrasi zaferini yerel yönetimlerle taçlandıralım istiyorum. Cumhur ittifakının seçimesiyle Cumhurbaşkanı ile yerel bütünleşecek. Hizmetler bir bütünlük içinde illere pozitif anlamda yansıyacak ve farklı olacak.

"VATANDAŞIN NABZINI ANKETLERDEN ÇOK MEYDANLARDA TUTUYORUZ"

Anket çalışması yaptırmıyoruz dersek doğru olmaz. Ancak ben vatandaşımızın nabzını anketlerin önünde tutuyorum. Karşılıklı vatandaşlarımızla elektrik alıp verme olayı çok farklı. Aldığım cevaplarla oyun nabzını koklayabiliyorum. Bazı kamuoyu araştırmaları yönlendirmeyle, sosyal paylaşımlarda vs. yapılanlar çok farklı olduğu görülüyor. Onlara takılıp kalırsak seçim çalışması yürütemezsiniz. 1 Milyon 600 bin insan meydanlara geliyorsa Cumhur ittifakını seviyor takdir ediyor ki geliyor. Adaylarımızı belirlemede yanlışları bir kenara koyduk. Bu yanlışları minimize edip onları giderip bu seçime giriyoruz.

'MANSUR YAVAŞ'TA UFUK YOK'

Mansur Yavaş, Belediye başkanlığını Ankara'da yapacak kapasitede biri değil. Bizim adayımız 5 dönem Kayseri gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı. Mansur Yavaş'ın sahte senet yazma gibi kesinleşmiş durumu var. Öncesi ve sonrasında da durumu belli değil. Seçimden sonra bu senet olayı ile ilgili gereken yapılır. Yavaş ayrıca vergi kaçakcısı Maliye Bakanlığı'nda kayıtları var. Düşünün bizim sözümüz senet demekle bu işi savuşturamazsınız. Bunun hesabını Kemal Kılıçdaroğlu veremez, sabah akşam yalan söylüyor. Benim hakkında 'Man adası' iddiasını yargı çürüttü, Kılıçdaroğlu'nu para cezasına mahkum etti. Gelen para cezasını Şehitler Vakfı'na bağışlayacağız. Mehmet Özhaseki bey ile bu yarışı biz önde kazanacağız.

Aç tavuk kendini darı ambarında sanarmış. Bu arkadaş böyle birisi. Bu arkadaş belediye başkanlığını, yapacak kapasitede birisi değil. Beypazarında yapmış. Beypazarı nere Ankara nere. Bunlarda bu ufuk yok. İki seçimi kaybetmiş, tekrar öne sürüyor. Bay Kemal öyle bir aday koyayım ki yarın beni zor sokmasın düşüncesinde. 4'lü mekanizmayı devreye sokuyorlar, HDP-CHP-İYİ Part-Saadet Partisi.

Biz bu arada MHP ile AK Parti olarak birlikte giriyoruz. Bizim adayımızın gücü, kişiliği onunla mukayese edilmez. Bizim adayımız 5 dönem Kayseri gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı.

'Bizim sözümüz senet' demekle bu işi savuşturamazsınız. Böyle bir iş yapamazsınız. Sözümüz senet deyip senedi sahte diyen insanı aday yapacaksın.

Bu tür şeyler tepeden tırnağa yalan. Meydana 450 bin insan gelmesi sinyaldir. Bundan daha büyük anket olur mu? En büyük anket pazar günüdür. 450 bin kişi buraya gelmişse bunun geometrik bir çarpanı vardır. Onun mürebbiyesi Bay Kemal. Onun verdiği ders ile çalışıyor. Her şey yalan üzerine. Bunla kimseyi aldatması mümkün değil. Çuval değil ki şöyle büzesin.

MHP İLE CUMHUR İTTİFAKI

Kanka deyince siz ne anlıyorsunuz. 'Kan-ka' Bu aslında kan kardeşliğinin kısaltılmışı. Güzel bir yaklaştırma. Bugün Binali Bey de kullandı. Ben de farklı bir versiyonunu kullanıyorum: Pazara kadar değil mezara kadar diyorum.

CHP İstiklal Marşına karşı olan birisiyle oluyor, Erdem Gül. Bunlar bizim bayrağımıza da karşı değil mi? Bunlar bizim bayrağımızı kongrelerinde asmayacak kadar milliyetçi. Bunlarla işbirliği yapıyorsun. İYİ Parti sözde milliyetçi. Saadet Partisi, neyle izah edeceksin? Bizim böyle bir sorunumuz yok.

Bizim MHP ile ittifakımızda tek millet, tek bayrak, tek vatan birlikteliğimiz var. Diğer 4'lü ittifakta bunları göremezsiniz.

Bunlar sözde milliyetçiler siz bunlarla iş tuttunuz. Bunların terörist olan adaylarına yüklenip başkanlıklarını düşüreceğiz. CHP'nin Kandil adayları var. Kayyum olayı bizim zamanımızda çıkmış bir şey değil. Devlet için gelen paraları bunlar Kandil'e gönderdiler. İYİ Parti'nin temsilcisi 'Bu çukurların açılmasında Erdoğan'ın bilgisi var' dedi. Bu saygısızlıkdır ahlaksızlığın daniskasıdır. Bütün eserlerimizle ve vatandaşlarıma olan sevgimizle biz ortadayız.