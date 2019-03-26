Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Eylül darbesinin başmimarlarından dönemin meşhur işkenceci savcısı Nurettin Soyer’in oğlu olan Tunç Soyer, babasını müdafaa ederek “Onunla gurur duyuyorum” demişti. Açıklamalarıyla büyük tepki çeken CHP’nin İzmir adayı Soyer’in, şimdi de mason localarına üye olduğu ortaya çıktı. Yapılan törenle mason elbisesini giyen ve belgesini alan Soyer’in, mason locasına kayıt yaptırdığını gösteren fotoğraflar kamuoyunda tartışma mevzuu oldu.