Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep, 2014’ten beri Fatma Şahin’e emanet... Birçok alanda önemli hizmetler yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart mahallî seçimleri için yeniden aday... Birçok vizyon projeyi yeni dönemde hayata geçirecek Fatma Şahin kentte yaşayan herkese dokunacak. Belediye, Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında suda yüzde 12 oranında indirime gitti. Büyükşehir, daha önce 2018 Ocak ayında yüzde 15 oranında düşürdüğü su tarifesini güncelleyerek, bir yılda toplamda yüzde 27 oranında suda indirime gitmiş oldu. Fatma Şahin, Türkiye’nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan 1 milyar 250 milyon TL bütçeli Düzbağ İçme Suyu Projesi’nin tamamlandığını aktararak, Kahramanmaraş’tan doğan Göksu Çayı’nın suyunu en kısa sürede Gaziantep’e ulaştıracaklarını anlattı.

BİLİM ÜSSÜ: Otuz bin metrekarelik bilim merkezi projesi, Gaziantep Kilis yolu, Burç kavşağında hayat bulacak. Yapı oturum alanın 9 bin 800 metrekare olacağı öngörülerek geri kalan 20 bin metrekarelik alan ise bilim meydanı, açık otopark, açık sergi alanları, bilim şenlik alanları ve binayı topoğrafya içerisine gömen yeşil alanlardan oluşacak. 15 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak proje tamamlandığında âdeta bilim üssü olacak.

KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ: Şehitkâmil ilçesi Özgürlük Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait yaklaşık 40 bin 350 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek. 50 bin 664 metrekare kapalı alana sahip inşaat alanında kurulacak Gaziantep Kültür ve Kongre Merkezi tamamlandığında, uluslararası tüm organizasyon ve etkinliklere hizmet edebilecek.

METRO: Gar-Düztepe-Hastane HRS (Metro) hattı olarak tasarlanan ortalama 10 kilometre-9 istasyonlu ve 14 kilometre-13 istasyonu olacak Gar-GAÜN 15 Temmuz HRS (Metro) hattı olmak üzere iki metro hattının araçları, sürücüsüz metro (GoA4) modeliyle kullanılacak. Hatlar için sondaj çalışmaları başlatıldı.

LOJİSTİK MERKEZİ: Gaziantep ve bölgesinde sanayi ve ticaret sektörlerinin her türlü taşıma ve nakliye faaliyetleri bir merkezde toplanacak. Aynı zamanda gümrük hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle şehir merkezinin kuzeyinde yaklaşık 300 hektar alanda nazım imar planı ve uygulama imar planı onaylandı.

BİR FİKRİM VAR PROJESİ MERKEZİ: Kentte hayatını sürdüren halkın, şehir ve ülkeyle ilgili, kendi yetenekleri ve becerileri doğrultusunda edindikleri bilgi, beceri ve kazanımları kullanarak girişimcilik, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmesini ve teşvik edilmesini sağlayarak, fikirlerini beyan edecekleri merkez kurulacak.

ANNE ÇOCUK KAMPÜSÜ

Çocukların satranç, dama, matematik, tiyatro, sinema ve gezi gibi birbirinden eğlenceli ve renkli etkinlikleri edinecekleri yeni arkadaşlar tanıyacakları, çocukların etkinlikleri yaparken annelerinin ise mefruşat, yemek-pasta, iğne oyası, okuma yazma kurslarına katılabilecek.

BİLGİ EVLERİ: Çocukların kültürel anlamda gelişimini sağlayan, sosyal kazanımlarını, özgüvenlerini yükselten, donanımlarını çoğaltarak hayata daha güçlü başlamalarına olanak sağlamak amacıyla birçok mahallede bilgi evleri yapılacak.

ALLEBEN GENÇLİK VE SPOR VADİSİ

600 dönüm alana sahip olacak Gaziantep Vadi Alleben Parkı; ikinci bir Yüzüncü Yıl Kültür Parkı niteliğini taşıyacak. Alleben Vadi Parkı, dünya standartlarındaki görünümüyle fark oluşturacak. Botanik bahçesi tarzında yapılacak parkın içinde herbaryum, kütüphane ve çocuk köyü gibi farklı alanlar bulunacak.

ÜNİVERSİTE GENÇLİK MERKEZİ: Şehirde bulunan 4 üniversitede eğitim-öğretim hayatlarına devam eden öğrencilerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunarak, topluma uyumlu olmalarını sağlamak amacıyla merkez yapılacak.

ANNE YARISI PROJESİ: Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocuklarının, anne ve babası vefat eden çocukların bakım hizmetlerinden yaralanması, eğitim-öğretime hazırlanması, okul çağına gelmeyen çocukların gündüz kreş hizmetlerinden faydalanması amacıyla merkez yapılacak.

DEVASA MİLLET BAHÇESİ

Yıkılan Gaziantep Kâmil Ocak Stadyumu’nu kapsayan alan; 100’üncü Yıl Parkı ve Allaben Deresi’nin devamlılığını sağlayacak. Türk bahçelerine referans veren ve aynı zamanda Gaziantep iklim, coğrafya ve kültürüne uygun Millet Bahçesi Projesi tasarlanacak. 130 bin 158 metrekare alana sahip olacak projenin, 78 bin 960 metrekaresine inşaat alanı kurulacak. 23 bin 136 metrekare oturum alanı olan projede, 66 bin 130 metrekareye yeşil alanla renklenecek. Projede yüzde 17 yapılar, yüzde 51 yeşil alan ile yüzde 32 meydan, avlu ve sirkülasyona yer verilecek.

ŞEHİR KÜTÜPHANESİ: Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şahinbey ilçesi Kadıdeğirmeni mevkiinde 3 bin 900 metrekare arazi üzerinde, yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana sahip, Şehir Kütüphanesi Avan projesi çalışmalarına başlandı.

KARKAMIŞ SULAK ALAN VE EKOPARK

Zeugma ve Karkamış antik kentleri arasında proje alanı içerisinde kalan 8 höyük 55 kilometrelik kültürel miras rotası içerisinde yer alacak. Toplam 550 hektarlık Karkamış - Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı Ekopark projesiyle sulak alan ekosistemini korumayı, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde öneme sahip olan sulak alanı yaşatarak tanıtmaya teşvik etmeyi, kullanıcılara eğitsel ve rekreasyonel deneyimler yaşatacak farklı aktiviteler ve alanlar sunarak sulak alan bilincini artırmayı ve geliştirmeyi amaçlayacak.

NİZİP CADDESİ'NE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Toplamda 58 hektar alanda yapılacak olan kentsel dönüşüm kapsamında yürütülecek çalışmalardan 6 bin 370 nüfus etkilenecek, bin 727 bina kentsel dönüşüme girecek.

Söz konusu bölgelerde ikamet eden vatandaşlara nitelikli konut alanları sunularak, yüksek yapı kalitesi, sosyal donatılarla daha yaşanabilir bir bölge oluşturulacak.