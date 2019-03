Türkiye Gazetesi

Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. Erzincan’da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde mahallî yönetimlerdeki en yüksek oyla seçilen Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 31 Mart mahallî seçimleri için yeniden aday.... Eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar birçok alanda yatırım yapan Cemalettin Başsoy seçilmesi halinde yapacak yeni dönem projelerini gazetemize anlattı. Cemalettin Başsoy şunları söyledi: Can Erzincan’a hizmet etmek bizim için bir onurdur, şereftir. 2004-2009, 2009-2014 ve 2014-2019 tarihleri arasında belediyecilik açışından Erzincan tarihî yıllarını yaşadı. Sayısız hizmetler geldi. Doğalgazından toplu konutuna; altyapısından üst yapısına kadar katrilyonlarca liralık yatırım ‘Can Erzincan’ımıza kazandırıldı. Şehrimizin çehresi değişti. Erzincan, 81 vilayet içerisinde yıldızı parlayan şirin bir yer olarak yerini almaya başladı. Yüzümüz ak, başımız dik, gönlümüz pak olarak vatandaşımızın huzurunuzdayız. Üniversite, havalimanı, araştırma hastanesi, polis meslek yüksek okulu, Çarşı Mahallesi ıslahı, Taksim Mahallesi ıslahı, doğalgaz, altyapı, toplu taşımada dönüşüm, et entegre tesisi, çöpten enerji, arıtma tesisi, jeotermel kaplıcalar gibi birçok hizmet AK Parti döneminde yapıldı. Esentepe, Cumartesi Pazarı, Ekşisu Mesire Alanı’ndaki modern yenileme çalışmaları da yine bu dönemde gerçekleşti.

Bizler icraat, hizmet ve yatırımlarımızla dağa taşa mühür vurmuş bir partinin temsilcileriyiz. Partimiz döneminde yapılan çalışmalar say say bitmez. Bu çalışmalar kolaylıkla yapılmadı. Belediyecilik açısından Erzincan 2004 yılından beri tarih yazıyor, bundan sonra da tarih yazmaya devam edecek. Biz kimseyi karalayarak bir yere varmak istemiyoruz. Biz yaptıklarımızı anlatıyor ve diyoruz ki; yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yeni dönemde 48 proje ile halkımızın huzurunuza çıktık, 48 projenin de kaynakları ayarlanmış vaziyette. Hayalî bir şey söylemiyoruz, projemizi de kaynağını da söylüyoruz.

Kızılay ve Hocabey’e kentsel dönüşüm

Erzincan Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projeleri, dört etap hâlinde gerçekleştirilecek. Prestijli hayat alanlarının kurulacağı bölgelerde ticari alanlar, konut alanları, modern mimari anlayışıyla tasarlanmış havuzlar, yeşil alanlar, sosyal mekânlar, hastaneler, okullar, oteller, öğrenci yurtları, rezidans, anfi tiyatro, yapay göl, iş merkezleri ve büyük parklar bulunuyor.

MERKEZ ÇARŞISI BEDESTEN PROJESİ

Şehirlerin adresi, atan kalbi meydanlardır. Tamamlanan Dörtyol Kent Meydanı Projesi hayata geçirilecek.

Tabiat sporları merkezi Erzincan

Çakırman bölgesine yapılacak proje ile doğa sporları faaliyetlerinin desteklenmesi ve daha geliştirilmesi adına, vatandaşlarımızın çeşitli spor branşları ile daha uygun ve kaliteli şartlarda faydalanacağı bir tabiat spor merkezi kurulacak. Bu merkez ile spor rotaları oluşturulacak. Erzincan tabiat sporları turizmi için bir destinasyon noktasına çevrilecek.

Kadın Yaşam Merkezi

Kadınlarımızın sosyal hayata ve iş gücüne katkı sağlayabilmeleri için pozitif ayrımcılık konsepti ile yüzmeden fitness’a, eğitim ve meslek kurslarından aile danışmanlık ve rehberlik servislerine kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek kadın yaşam merkezleri kurulacak.

Okuyan Erzincan

Teknoloji bağımlılığına karşı şehrimizin muhtelif yerlerine, parklarımızın uygun alanlarına okuma kültürümüzü artırmak için mini kütüphaneler yapılacak.

Şehrin dokuz bölgesine sebze ve çiçek serası

Yeni bir istihdam sahası oluşturmak maksadıyla şehrin dokuz bölgesine sebze ve çiçek seraları kurulacak, topraksız tarım uygulamaları gerçekleştirilecek.

Gelişmiş imkânları şehrimize getiriyoruz

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ mantığıyla hareket ediyoruz. Su paraları da beş yıl boyunca aynı fiyat üzerinden devam edecek. Cumhurbaşkanı’mız meydanda açıkladı ‘Tramvay gelecek’. Çukurkuyu’dan geçecek tramvay. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde olan imkânları Erzincan’ımıza getirmeye çalışıyoruz. Çukurkuyu’ya getirmeye çalışıyoruz. Kavakyolu’na, Yalnızbağ’a getirmeye çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 31 Mart mahallî seçimlerinin hayırlı uğurlu geçmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

En güzel halı saha Yoğurtlu’ya

“Halitpaşa Mahallemizde, Mimar Sinan Mahallemizde ne imkânlar varsa ne güzellikler varsa artık Yoğurtlu da o güzelliklere sahip olacak” diyen Başkan Cemalettin Başsoy şöyle devam etti: 1 Nisan’dan sonra Allah nasip ederse desteklerinizle ilk yapacağımız iş Yoğurtlu’ya doğalgaz getirmek... Müjdemizin ikincisi Yoğurtlu’nun bütün sokaklarını, caddelerinin tamamını sıcak asfaltla kaplayacağız. Üçüncü müjdemiz, burada önceden bir düğün salonu varmış ve orası da yanmış. Yoğurtlu’ya çok güzel bir düğün salonunun hemen temelini atacağız, hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca bu mahallemizde çocuk çok ve onların istekleri var. En güzel halı sahayı Yoğurtlu’ya yapacağız. Engelli otobüsü talebiniz var onu da en kısa zamanda Yoğurtlu’ya göndereceğiz. Ayrıca toplu taşımada da Erzincan’la birlikte olacak ve buradaki herkes Araştırma Hastanesine tek otobüsle gidebilecek. Çocuklarımız okullarına tek otobüsle ulaşacak.

Tek adımda hizmet binaları açılacak

Yeni bağlanan beldelerin hizmetlerinin aksamaması ve geliştirilmesi için mevcut belediye binaları rutin hizmetlerine devam ederken; ilave hizmet olarak da ödeme noktaları, posta, bankamatikler, taziye odaları, aile sağlık merkezlerini de hizmetlere dahil etmek suretiyle daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde ‘Tek Adımda Hizmet Binası’ adıyla hizmet verecek.

Her mahalleye Çocuk Kültür Sanat Merkezi

Özellikle yeni katılan beldelerimiz de dahil olmak üzere, şehrimizin muhtelif bölgelerine 4-12 yaş çocuklarımıza; İngilizceden matematiğe, müzikten resme birçok dalda eğitimin temel seviyede verileceği Mahalle Çocuk Kültür Merkezleri kurulacak.

Karbondioksit Gazı Tesisi

Kaplıca bölgesinde natürel kaynak suyundan elde edilen karbondioksit gazı, kurulacak tesis ile bir yandan iş istihdamı oluşturulurken diğer yandan da Erzincan ekonomisine kazandırılacak.