Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonunda, PKK elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil’e yönelik hava harekâtıyla vuruldu. Altun’un ağır yaralandığı operasyonda, Mikâil Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş’ın arasında olduğu, örgütün tepe kadrosundaki teröristler etkisiz hâle getirildi.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, MİT tarafından, Rıza Altun’un, Kandil’in İran sınırına yakın bölgede bir toplantı yapacağının öğrenilmesi üzerine, operasyon hazırlıkları başladı. Bu kapsamda Rıza Altun’un kullanabileceği tüm yollar ve araçlar kontrol altına alındı.

BAYRAKTAR TESPİT ETTİ

PKK’nın tepe kadrosunda bulunan terörist Altun’un, PKK’nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu “Navdar” kod adlı Mikail Özdemir, sözde eli kanlı örgütün sözcüsü “Serhat Varto” kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu “Sinan Sor” kod adlı Ali Aktaş ile Kandil’in İran sınırı yakınlarındaki Abu Bakra köyüne gittiğinin Bayraktar TB2 İHA ile tespit edilmesi üzerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından hava harekâtı yapılması için gerekli koordinasyonlar temin edildi.

TAM İSABET VURULDU

Bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından 21 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde, MİT’in tespit ettiği hassas koordinat, hava harekâtıyla tam isabetle vuruldu.

Harekât sonucunda PKK’nın dış temaslarını koordine eden terörist Mikail Özdemir ve örgütün sözde Dış İlişkiler Komitesinde faaliyet gösteren Emrullah Dursun’un da aralarında bulunduğu üst düzey terör örgütü mensupları etkisiz hâle getirildi.

HAİNLERE ANLAMLI MESAJ

Terör örgütünün bölgedeki uluslararası aktörlerle temaslarını sağlayan ve bazı yabancı basın organlarında sözde “Dışişleri Bakanı” diye lanse edilen Rıza Altun ise operasyonda ağır yaralandı. Altun’un akıbeti henüz bilinmiyor.

Örgütün bölgedeki ilişkilerini yöneten kadroların büyük darbe aldığı ve bölgedeki aktörlere mesaj niteliği taşıyan operasyon, aynı zamanda PKK’nın TSK’dan saklanmak için sığındığı Kandil’in iç bölgelerinde de kurtuluşu bulunmadığını ortaya koydu.

BU HABERDE ÖZ GÜVEN VAR

Türk Savunma Sanayiinin gururu İHA’ları üreten Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabında operasyonu değerlendirdi. Bayraktar “Bu haberde öz güven var. Tam bağımsız ve güçlü Türkiye var, Bu haberde Millî Teknoloji Hamlesi var. Millî Teknoloji Hamlesi’nin her adımı başarıya, huzura, bağımsızlığa atılıyor. Güvenlik güçlerimize dua ve şükranla” dedi.

BAKAN SOYLU: SEÇİM HEDİYESİ VERDİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona dair “Kandil’de Apo’nun bir adamını daha dördüyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik” dedi.