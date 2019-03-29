Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bugün 8 ilçede mitingim var, Tuzla'dan Pedik'e geçeceğim. Nasıl size son 25 senede mahçup olmamışsak bundan sonra da olmayacağız, Tayyip kardeşinizi iyi tanımışsınızdır. Biz uzaydan gelmedik, gökten zembille de inmedik; içinizden biri olarak geldik, Türkiye'yi büyütmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. CHP'nin Tuzla'yı ne hale getirdiğini bilirsiniz. Biz görevi devraldıktan sonra hamdolsun Pendik, Tuzla, Kartal ne hale geldi, yeniden inşa ettik. El ele vereceğiz, Tuzla'yı da İstanbul'u da çok daha ileriye taşıyacağız."

"Unutmayın, cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın, Cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur. Cumhur destek verirse, sahip çıkarsa Cumhurbaşkanı devletine, milletine en güzel şekilde hizmet eder. Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız. Bizde ayrım yok, ayrım onların işi. Biz evine helal rızık götürmek için ter döken emekçimizin, esnafımızın, istihdam sağlayan girişimcilerimizin Cumhurbaşkanıyız."

Ankara'daki yangın

"Bugün Ankara'da İskitler'de maalesef bir metruk sayılabilecek binada çıkan yangında, 5 kardeşimiz yanarak öldü. Allah rahmet eylesin. 11 kardeşimiz ağır yaralı denilebilecek şekilde. Onlar da tedavide. Kardeşlerim işte maalesef metruk denilebilecek noktada çünkü orada bir değişim dönüşüm yapılıyor. Gelip orası boş bina diye oraya yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Onun için bizim verdiğimiz mesajları lütfen ne olur dikkate alın."

İstanbul'a yapılan yatırımlar

40 yıldır hep eserlerimizle konuştuk, yarın da eserlerimizle konuşacağız. Son 17 yılda İstanbul'a 255 katrilyon lira yatırım yaptık. Bay Kemal bir ara SSK'nın genel müdürlüğünü yaptı, batırdı. Beraber yürüdük, yine beraber yürüyeceğiz; yeter ki siz dik durun. Tuzla'ya 131 okul inşa ettik, derslik başına düşen öğrenci sayısını 35'ten 22'ye düşürdük. Ben öğrenciyken sınıflardaki öğrenci sayısı 75'ti, biz sayıları 25'e indirdik. Tuzla'da öğrencilerimize 3 bin 207 tablet bilgisayar dağıttık. Şifa Mahallesi'ne gençlik merkezi inşa ettik. 400 yataklı devlet hastanesiyle birlikte 3 sağlık tesisini ilçemize kazandırdık. Gebze-Halkalı banliyö hattını hizmete açtık; 4,5 milyon İstanbullu bu yeni hizmetten faydalandı. İlçemize 23 park kazandırdık, kültür ve engelliler merkezi inşa ettik.

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