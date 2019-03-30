Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihî gün geldi çattı. Yarın bir mahallî idareler seçimini daha yapacağız. Türkiye, yeni belediye başkanlarını belirleyecek. Ancak bazıları için bu yarış, yerel seçim almaktan ziyade başka manalar ifade ediyor. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle onların destekçileri umudunu bu seçime bağladı. Sandıkta kaybettikleri halde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni tartışmaya açmanın hayalini kuranlar, Cumhur İttifakı’nın güç kaybetmesini dört gözle bekliyor. ‘Kararsızım, küsüm, kırgınım’ diyerek sandığa gitmeyenler ise onların ekmeğine yağ sürüyor. Yakın dönemde skandal çıkışlarıyla gündeme gelen isimler, siz sandığa gitmediğinizde kimlerin kazanacağının işaretini veriyor.

CHP LİSTESİNDE PKK’LILAR

Siz milli iradeye sahip çıkmazsanız terör örgütü PKK kazanacak!

CHP, 325 PKK destekçisini HDP’lilerin oyunu almak karşılığında kendi listelerinden aday gösterdi. Bunlardan 14’ünün doğrudan PKK ile bağlantısının olduğu ortaya çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli “Kürdistan’da kazanacağız, Batıda AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz” diyerek Kürdistan hayalini ifşa etti. Tutuklu selefi Selahattin Demirtaş da cezaevinden “Belirleyici etkimizi sadece kayyumlardan geri alacağımız şehirlerde değil, her yerde göstermek için tarihî bir fırsat var kapımızda. HDP’nin aday çıkarmadığı yerlerde, partimizin gösterdiği adaya oy vererek hem bulunduğunuz yerin hem de genelin seçim sonuçlarını bizzat siz belirleyeceksiniz” diye çağrı yaptı. Saadet Partisi ve HDP’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, PKK’nın Kandil’deki üst yapılanması ile görüştüğünü ve kendisini desteklediklerini açıkladı. CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, CHP’nin HDP ile gizli ittifakını eleştiren provokatörlükle suçladığı şehit eşini salondan kovdu. HDP’li Ahmet Şık, AK Parti’yi eleştirirken “Onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üstünde yeri var” diyerek terörist seviciliği yaptı.

DARBECİLER GÖZLÜYOR

Siz millî iradeye sahip çıkmazsanız darbeciler kazanacak!

Eski devletin kalıntılarından Hüsamettin Cindoruk “Bu seçim cumhuriyetin kurucu rejimi parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nden intikam seçimidir” diye açıklamada bulundu. CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın 15 Temmuz gecesi türkü barda eğlenirken “Otuz altı yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var” diyerek darbenin şerefine kadeh kaldırdığı ortaya çıktı. FETÖ’nün firarilerinden Ekrem Dumanlı, yayınladığı videoda Cumhurbaşkanına hakarette bulunurken CHP, HDP ve İYİ Parti için oy istedi. Firari FETÖ’cülerden Erhan Başyurt da “Seçim köprüden sonraki ilk çıkış. Bu kaçmasın” şeklinde çağrı yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ‘hücre’ye atma tehdidinde bulundu.

VERGİ KAÇAKÇILARI

Siz millî iradeye sahip çıkmazsanız sahte senet skandallarına karışanlar ve rantiyeciler kazanacak!

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 600 bin dolarlık sahte senedi icradan tahsil etmeye çalışırken mahkeme kararıyla yaklaşık 500 bin TL’lik tazminata çarptırıldı. Yavaş’ın alacak verecek davası olduğu kişiye de çok sayıda tehdit mesajları gönderdiği ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘manevi oğlum’ dediği Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın dört yılda ailesiyle birlikte belediye üzerinden 184 milyonluk mal varlığı edindiği iddia edildi. Kılıç, iddiaları yalanlamadı.

YA DİĞERLERİ...

Siz millî iradeye sahip çıkmazsanız, başörtüsü düşmanları kazanacak!

HDP’ye yakınlığıyla bilinen CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’in mason olduğu ortaya çıktı. CHP’li köşe yazarı Mine Kırıkkanat “Dinlerini yaşatmamışız, efendim biz camileri kapatmışız, bazılarını ahır yapmışız, çocukların okumasına mâni olmuşuz. Ağlıyorlar ondan sonra ‘Aaa bizi mağdur ettiler’. E şimdi de siz bizi mağdur ediyorsunuz. Çok yaşamazlar. Kim şimdi mağdur, biz. O zaman bunun da bir hesap günü gelecek. Biz de sizi mağdur edeceğiz” diye tehditte bulundu.

BAŞÖRTÜLERE HAKARET ETTİ

Atatürk Havalimanı’nda başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Bülent K. çıkarıldığı mahkemece “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlarından tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, çekimleri yaparken alkollü olduğunu öne sürerek “pişmanım” dedi.

ADANA'DA ALÇAK SALDIRI

Adana’nın Çukurova ilçesinde önceki gün Tekel bayisinden sigara alıp çıkan bir kadın, yolda karşılaştığı ve tanımadığı örtülü iki kadını taciz etti. Kadınlar karşılık verince üzerlerine yürüdü. Kadınlardan birinin peçesini açmaya çalışan saldırgan “Burası Türkiye Cumhuriyeti burada yaşayamazsınız” diye bağırdı. Dehşet görüntüleri güvenlik kamerasına takıldı. Örtülü kadınlardan Yaren D., polise başvurarak şikayetçi oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı “tehdit”, “hakaret” ve “yaralama” suçlamasıyla soruşturma başlattı. İsminin Z.G. olduğu belirlenen saldırgan, gözaltına alındı.

Bu arada Konya’da bir üniversitenin kampüsünde başörtülü öğrenciler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren görüntülerle ilgili Erdenay A. (18) ve Samet Talha Ü. (21) gözaltına alındı.

İP'Lİ KORAŞ AŞAĞILADI

AK Parti’nin seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’un Pendik ilçesinde gönüllü olarak broşür dağıtan Yusuf Özoğul, İYİ Parti’nin Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş’ın provokatif sözlerine maruz kaldı. Koraş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etttiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Özoğul “Kadına tepki vermememin sebebi Bayburtlu olmamız” dedi.