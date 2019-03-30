Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, 17 yıldır vatandaşlara güvendiklerini ve Allah’a sığındıklarını, verdikleri sözleri tuttuklarını dile getirerek “Bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Sizin gibi yol arkadaşlarımız olduktan sonra bizim sırtımızı hiç kimse yere getiremez” diye konuştu. Yıldırım, İstanbul için güzel projeleri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

Ne dedik? Trafik dert olmaktan çıkacak. Ulaşım tek dert olmaktan çıkacak. Kim yapar bunu? Sözüm söz Pendik rahat ol. İşimize, gücümüze ve evimize daha rahat gidip geleceğiz. Güneşte yanmadan yağmurda ıslanmadan her yere ulaşacağız. İstanbul’da metro uzunluğunu 518 kilometreye çıkaracağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ulaşım araçlarını birbiriyle birleştirdiğimizde artık kesintisiz ulaşımı İstanbul’un her köşesine yayacağız.

İstihdam konusuna değinen Binali Yıldırım “Çalışmak isteyen gençlere, kadınlara ve erkeklere İstanbul’da 5 yılda 500 bin istihdam sağlayacağız. İş ve aş bulmalarını temin edeceğiz. Kendi işimi yapmak istiyorum diyenlere de destek bizden, çalışmak sizden diyoruz. Daha çok işimiz ve aşımız olacak. Eğitim ve sağlıkta kültür ve sanatta daha çok hizmetler yapacağız” diye konuştu.

Binali Yıldırım, bir müjdesi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: Su faturalarını indiriyoruz. Suları metreküp üzerinden değil artık nüfus üzerinden göndereceğiz. Çok nüfusu olan daha az ödeyecek ve böylece su faturaları yüzde 11 ucuzlamış olacak. Hayırlı uğurlu olsun.

İSTANBUL'U İKİ DEFA BAŞTAN BAŞA YÜRÜDÜ

Seçim kampanyasında İstanbul’un bütün ilçelerini en az bir kere ziyaret eden Yıldırım, bu sürede 76 bin kişiyle tokalaştı. Yaklaşık 110 bin kare fotoğraf çektirdi. 234 defa halka seslenen Yıldırım, bu geziler boyunca 370 bin adım attı. İstanbul’un bir uçtan bir uca uzunluğunun 135 kilometre olduğu düşünüldüğünde, Yıldırım şehri iki kez yürüyecek kadar mesafe katetmiş oldu.