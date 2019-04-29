Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programa telefonla bağlanan Kaftancıoğlu’na 6 yıl önce PKK’nın kurucu üyelerinden Sakine Cansız hakkında attığı Tweet hatırlatıldı. Kaftancıoğlu soruya “Dünden bugüne değişmedim” diyerek PKK’nın kurucusu terörist Sakine Cansız’ı terörist olarak görmediğini söyledi. Daha önce de tepki çeken açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu “Tarihte bugün, Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15 Taksim’de” mesajı ile Ermenilerin yıllardır sürdürdüğü yalanı savunmuş, kendi milletine katil demekten çekinmemişti. CHP’li Kaftancıoğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini kınamayarak, sokağa dökülüp vatanını korurken şehit olan vatandaşlara terörist imasında bulunmuştu.