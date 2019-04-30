Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs”, “FETÖ/PDY-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma”, “Terörizmin Finansmanını Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlarından hakkında 3 ayrı arama kararı bulunan Abdullah Ölçü, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan Abdullah Ölçü, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FETÖ’nün en önemli finans kaynaklarındandı

Yapılan araştırmada Ölçü’nün, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile el konulan Sarıkaynak Gıda Ürünleri Eğt.San. Tic. Ltd. Şti. (Altınbaşak Yemek fabrikasının bağlı olduğu şirket) yönetim kurulu üyesi olduğu, daha önce madeni yağ toptancılığı yaptığı, örgüt faaliyetleri kapsamında vatandaşları kandırmak suretiyle değeri yüksek arsaları alarak örgüte finansman sağladığı, Bank Asya’da da yüklü miktarlarda para hareketi olduğu ve örgüte maddi kaynak sağladığı öğrenildi.