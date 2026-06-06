Arda Güler, dünyanın zirvesinde: Yeni değeriyle rekor kırdı
A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, Avrupa Futbol Araştırmaları Komisyonu (CIES) tarafından en değerli hücumcu orta saha oyuncusu seçildi.
- Arda Güler, 124.8 milyon avroluk değeriyle zirvede yer aldı.
- Florian Wirtz (124.1 milyon avro) ikinci sırada yer aldı.
- Jude Bellingham 120.3 milyon avro ile üçüncü sırada kendine yer buldu.
- İlk 10 listesinde yer alan diğer futbolcular ve değerleri de metinde sıralanmıştır.
Avrupa Futbol Araştırmaları Komisyonu (CIES), dünyada en değerli hücumcu orta saha futbolcularının yer aldığı araştırmayı paylaştı.
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ARDA İLK SIRAYA KURULDU
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 124.8 milyon avroluk değerle zirvede yer aldı. Avrupa futbolunun en büyük yıldızları arsında gösterilen Florian Wirtz ve takım arkadaşı İngiliz Jude Bellingham gibi isimleri geride bırakan 21 yaşındaki oyuncu, zirvenin tek sahibi oldu.
İLK 10 FUTBOLCU
10. Dominik Szoboszlai: 78.3 milyon avro
9. Jamal Musiala: 84.2 milyon avro
8. Ibrahim Maza: 85.1 milyon avro
7. Lennart Karl: 86.3 milyon avro
6. Junior Kroupi: 89 milyon avro
5. Cole Palmer: 110.6 milyon avro
4. Fermin Lopez: 115.9 milyon avro
3. Jude Bellingham: 120.3 milyon avro
2. Florian Wirtz: 124.1 milyon avro
1. Arda Güler: 124.8 milyon avro