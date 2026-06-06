A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, Avrupa Futbol Araştırmaları Komisyonu (CIES) tarafından en değerli hücumcu orta saha oyuncusu seçildi.

Avrupa Futbol Araştırmaları Komisyonu (CIES), dünyada en değerli hücumcu orta saha futbolcularının yer aldığı araştırmayı paylaştı.

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ARDA İLK SIRAYA KURULDU

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 124.8 milyon avroluk değerle zirvede yer aldı. Avrupa futbolunun en büyük yıldızları arsında gösterilen Florian Wirtz ve takım arkadaşı İngiliz Jude Bellingham gibi isimleri geride bırakan 21 yaşındaki oyuncu, zirvenin tek sahibi oldu.

Arda Güler

İLK 10 FUTBOLCU

10. Dominik Szoboszlai: 78.3 milyon avro

9. Jamal Musiala: 84.2 milyon avro

8. Ibrahim Maza: 85.1 milyon avro

7. Lennart Karl: 86.3 milyon avro



6. Junior Kroupi: 89 milyon avro

5. Cole Palmer: 110.6 milyon avro

4. Fermin Lopez: 115.9 milyon avro

3. Jude Bellingham: 120.3 milyon avro

2. Florian Wirtz: 124.1 milyon avro

1. Arda Güler: 124.8 milyon avro

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