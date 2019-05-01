Ülke genelinin yarından itibaren yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak ağırlıklı yağışların, hafta sonuna kadar tüm yurtta etkisini hissettireceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile cuma günü Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklarla yerel düzeyde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı anlık uyarıların dikkate alınması isteniyor.
Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yağışlı ve serin hava bekleniyor...
01.05.2019 - 14:17 | Son Güncelleme: 01.05.2019 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sıcak havaların ardından Meteoroloji’den önemli bir uyarı geldi. Gelen son dakika bilgisine göre; ülke genelinin yarından itibaren yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Etiketler : meteoroloji,
621423 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621423.aspx
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