Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptıkları operasyonda Irak uyruklu 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital envanterlerine incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
02.05.2019 - 11:33 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,deaş,terör,operasyon,
621644 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621644.aspx
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