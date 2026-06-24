Van’ın Edremit ilçesinde tespit edilen kuduz vakası sonrası 7 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Yetkililer hayvan hareketlerine kısıtlama getirirken, vatandaşlara şüpheli hayvanlarla temas konusunda dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Van’ın Edremit ilçesinde ortaya çıkan kuduz vakası sonrası İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu harekete geçti. Alınan karar doğrultusunda belirlenen bölgelerde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Kuduz vakasının Yeni Camii Mahallesi’nde tespit edilmesinin ardından Edremit Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik uyarı yayımlandı. Açıklamada, alınan tedbirlere uyulmasının hem insan hem de hayvan sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

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7 MAHALLE KARANTİNADA

Karantina kapsamında Merkez Cami, Yeni Mahalle, Elmalık, Eminpaşa, Eski Cami, Süphan ve Şabaniye mahallelerinde hayvan hareketleri sınırlandırıldı. Bu bölgelerde kedi, köpek, sığır, koyun ve keçilerin serbest dolaştırılması yasaklandı.

Hayvanların işletme, ahır, barınak ve kapalı alanların dışına çıkarılmaması gerektiği bildirilirken, vatandaşlardan sahipli hayvanlarını kontrol altında tutmaları ve başıboş hayvanlarla temastan kaçınmaları istendi.

"ŞÜPHELİ HAYVANLARI YETKİLİLERE BİLDİRİN"

Yetkililer, saldırgan davranış gösteren, aşırı salya akıtan veya hareketlerinde bozukluk görülen şüpheli hayvanların vakit kaybetmeden belediye ya da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerektiğini açıkladı.

Öte yandan herhangi bir ısırılma veya tırmalanma olayında vatandaşların gecikmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları konusunda uyarı yapıldı.

Kuduz tespit edildi, harekete geçildi! 7 mahalle karantinada

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