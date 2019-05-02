Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Oda ve borsalarımız kendilerini uydurarak verdikleri hizmetlerin kalitesini yükselttiler.

Aldığımız tüm kararların ortak vicdanın ürünü olması için gayret gösterdikı. :Ülkemizin ve şehirlerimizi sorunlarını beklentilerini tartıştık, birlikte çözüm yolları geliştirdik.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine inşallah yine birlikte ulaştıracağız. İş dünyası kendini geleceğine ne kadar hızlı hazırlarsa biz de o hedeflerimize çabuk varırız.

Türk malı ibaresi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü haline geldi.

"BU MİLLETİN ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ"

Sizler yatırımlarına devam ettiğiniz sürece, bu milletin önünde kimse duramaz.

Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına kopartmaya çalıştığının farkındayız.

17 yıldaki istikrar ve güven iklimi çok daha büyük başarılara imza atacağımızı işaret ediyor.

"BUNUN FARKINDAYIZ"

Ülkemize 201 milyar dolarlık uluslararası yatırım getirme başarısını birlikte getirdik. Milli gelirimizi 3 kattan fazla artırmayı yine birlikte başardık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor. Bunun farkındayız. IMF'ye borcu biz sıfırladık. Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik psikolojik o9lumsuz hava oluşturma gayreti içinde. Amaç ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmek. Patateslerin, soğanların depoda nasıl çürütüldüğünü gördük. Ne mesajlar verilmek istendiğini de hep birlikte milli bir mesele olarak görmeliyiz. Bize bedel ödetmeye çalışıyorlar.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE EL ELE OLANLAR BİZİMLE İTTİFAK HALİNDE OLAMAZLAR"

Türkiye ittifakı diyerek 82 milyon vatandaşımın bir araya gelmesi idealini hayata geçirmeye çalışıyor. Bazıları Türkiye ittifakı ifademizden fitne çıkarma gayretinde. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in 'Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir' sözünü unutmadan, inancımıza sıkı sıkı sarılarak mücadele edeceğiz. TOBB çatı altında kucaklaşamıyorsa bunun hesabını verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. Onun için Türkiye İttifakı dedik, Cumhur İttifakı dedik. Terör örgütüyle ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar.

Bazıları hemen Cumhur İttifakı alternatifi gibi göstererek fitne çıkartmaya çalıştı.

Maruz kaldığımız ekonomik saldırılara cevap verme zamanıdır.

İstihdam seferberliğimize destek vermek her iş insanımızın vefasının gereğidir.

"YETER Kİ GETİRİN ÜLKEMİZDE YATIRIM YAPSINLAR"

Turizmde biz talepler geldiğinde bunların hepsine desteği verdik, veriyoruz. Gerek yerli gerekse küresel sermaye. Şehir hasteneleri ile sağlık en önemli adımları attık, atıyoruz. Yerli yabancı kim olursa olsun bu kapıları açtık açmaya devam ediyoruz. Bu yatırımlar için kim gelirse veya kimleri getirirseniz başımızın gözümüzün üstesinde yeri vardır. Yeter ki getirin ülkemizde yatırım yapsınlar.

"SADECE BU AY 170'İ AŞKIN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Gezi olayları niye yapıldı. Bunlar Türkiye'ye diz çökertmek için atılan adımlardı. Yeni oyunlar da oynandı ama başarılı olamadılar. Terör artık eskisi gibi esmiyor. Güneydoğu'da artık bir huzur iklimi eskiyor. Bunun daimi kılacak olan yatırımdır. Sadece bu ay 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik.

İZMİR'DE 12 YPG'Lİ YAKALANDI

İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece gözaltına aldık. Güvenlik noktasında bunu başarmadan ekonomide de başarıyı yakalaşmak mümkün değil. İstikrar ve güven... Bunları gerçekleştiriyoruz.

Fırsatları doğru şekilde değerlendiremezsek ecdadımıza ve evlatlarımıza mahçup oluruz.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

Elbette tüm sorunlar çözülmüş değildir. Kur, faiz ve enflasyonu mutlaka indirmekte kararlıyız. Sebze-meyve fiyatlarının aşırı yükselişiyle ilgili şikayetlere kulak vererek tanzim satış yaptık. Adımlarımız sürecek Milletimizin her ferdi ile birlikte iş dünyasının yaşadığı sıkıntılara da yakından vakıfız. Şikayetleri ve beklentileri yakından takip ediyorum.

Türkiye serbest piyasa ekonomisi ilkeleri çerçevesinde büyüyecektir.

Tüm göstergeler yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ediyor. Türkiye serbest piyasa ekonomisi içinde büyüyecektir.

TARIM MÜJDESİ

Gerçek bağımsızlığın yolu gıda güvenliğinden geçiyor. Bunun için tarım sektörüne ayrı bir önem verdik. Ülkemizi tarımsal hasıla bakımında Avrupa'da ilk dünyada 7. sıraya taşıdık. Bu yılın hububat alım fiyatlarını açıklıyorum. Sert ekmeklik buğdayın fiyatı ton başına bin 350 TL olmuştu. Arpa alım fiyatı ton başına 100 TL olarak belirlendi.