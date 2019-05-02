Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen, örgütün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik Sivas ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, askeri okuldan ilişiği kesilen 8 öğrenci ile 1 polis memuru gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 eski öğrenci, adliyeye sevk edildi.
DENİZLİ'DE DE OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramada, örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.