Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefondan  arandıkları tespit edilen, örgütün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik Sivas ve  Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, askeri okuldan ilişiği kesilen 8 öğrenci ile 1 polis  memuru gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 eski öğrenci, adliyeye  sevk edildi.

DENİZLİ'DE DE OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli  Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, kent  merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, örgütsel doküman ve dijital veriler  ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk  edildi.  