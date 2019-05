Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Antalya Müftüsü Osman Artan, hızlı teravih namazı kıldırılmasına karşı uyarılarda bulundu. Artan “Namazın da kaideleri var. Ramazanda bazen istemediğimiz hâlde namazın kurallarına riayet etme konusunda her sene olduğu gibi hassasiyetimiz devam edecek. Halk arasında ‘jet imam’ diye tabir edilen ve ‘ne kadar hızlı kıldırırsa o kadar fazla cemaatin geldiği’ gibi bir intiba oluşan camilerimiz takip altındadır. Kesinlikle böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz. Biz spor yapmıyoruz. Teravih namazı ve ibadetlerimiz Allah’ın emridir. Farzı, sünneti her şeyiyle beraber kılmak gerekiyor” dedi. Namazın şartlarına uymak zorunda olduklarını ifade eden Artan “Nasıl ki trafikte araba kullanırken kurallara uymadığımızda her zaman tehlike varsa ibadetlerde de o ibadetin kabul olup olmama noktasında hızlı namaz kıldıranların bu tehlikesi var” diye konuştu. Şehirde ramazanda imamsız hiçbir caminin olmayacağını, yayla camilerine de görevlendirme yaptıklarını aktaran Artan, Antalya’nın turizm şehri olduğunu hatırlatarak, talep gelmesi hâlinde otellere de görevlendirmeler yapacaklarını ifade etti.