Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin  Altun, "Hem içeride hem de dışarıda kasıtlı ve manipülatif bir şekilde iddia  edildiğinin aksine Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda herhangi bir sorun  bulunmuyor. Bugün Türkiye ile ilgili basın özgürlüğü tartışmaları, esas zemini  olan medya alanıyla ilgisini yitirmiş durumda." ifadelerini kullandı. 

Altun, Daily Sabah gazetesine ABD Büyükelçiliğinin Twitter'dan yaptığı  basın özgürlüğü ile ilgili paylaşımı eleştiren bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin ABD'yi basın özgürlüğü konusunu siyasi rant için manipüle  etmemeye çağırdığını belirten Altun, "Hem içeride hem de dışarıda kasıtlı ve  manipülatif bir şekilde iddia edildiğinin aksine Türkiye'de basın özgürlüğü  konusunda herhangi bir sorun bulunmuyor. Bugün Türkiye ile ilgili basın özgürlüğü  tartışmaları esas zemini olan medya alanıyla ilgisini yitirmiş durumda. Maalesef  bu konuya tamamen siyasi ve ideolojik bir mesele olarak yaklaşılıyor."  değerlendirmesini yaptı.

Objektif bir bakışla Türkiye'nin basın özgürlüğünün çok geniş  çerçevede yaşandığı bir ülke olduğunun çok rahat görüleceğinin altını çizen  Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 17 senedir iktidarda  bulunuyor. Bu dönem boyunca ülkemizde demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü  konularında kayda değer atılımlar gerçekleştirildi. Bunun sağladığı ortamda  medyada da ciddi bir büyüme ve çeşitlilik ortaya çıktı. Basın özgürlüğü alanında  da haksız, yanlı ve manipülatif değerlendirmelerin aksine ciddi bir genişleme  sağlandı." ifadelerini kullandı.

"Ülkelerin iç işlerine müdahale aracı olarak kullanmaya çalışmak  büyük bir hata"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, açıklamasında, şunları  kaydetti:

"Şu an Türkiye'de farklı ideolojik bakışlara sahip birçok televizyon  kanalı, gazete, internet sitesi ya da yeni medya platformu mevcut. Bu ortamlarda  her türlü muhalif ses rahatlıkla görüşlerini dile getirebiliyor. Esasen  bakıldığında medya dünyasının yarısının ideolojik sermayesinin Erdoğan karşıtlığı  ya da muhalefeti olduğu görülebilir. Bununla birlikte hükümet yanlısı medyanın  varlığı da son derece doğal.

Bu gerçeğe rağmen kimi kişi, kurum ve ülkeler tarafından ifade  özgürlüğü ya da basın özgürlüğü gibi konuların ideolojik olarak saplantılı ve  güdümlü bir bakışla araçsallaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu konuları  ülkelerin iç işlerine müdahale aracı olarak kullanmaya çalışmak büyük bir hata.  Bu yanlışa düşen ülkeler öncelikle dönüp kendilerine bakmalı. Bu tutumlarına  devam ettikleri müddetçe esas onların kendi içinde çözemediği ve uluslararası  alana da yansıyan ayrımcılık, İslam düşmanlığı, aşırı yoksulluk gibi sorunlar  daha fazla gündeme gelecektir." 