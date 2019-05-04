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MSB açıkladı! 3 askerimiz şehit oldu
04.05.2019 - 17:32 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Bugün Hakkâri sınır bölgesindeki bir üs bölgemize de PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır."
Etiketler : MSB,şehit,
622229 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622229.aspx
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