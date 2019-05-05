Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri ve Zeytin Dalı Harekât bölgesinde PKK’lı teröristlerin alçak saldırılarında dört askerimiz şehit oldu, iki askerimiz de yaralandı. Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat bölgesinden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına ateş açtı. Çıkan çatışmada, Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir ile Binbaşı Sıtkı Doğruer yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yüzbaşı Celalettin Özdemir şehit oldu, Binbaşı Doğruer’in tedavisi ise sürüyor. Teröristlerle sıcak temas sağlanan bölge, sınırdaki topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Şehit Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in, Konya’nın merkez Meram ilçesinde yaşayan annesi Kezban Özdemir’e acı haber ulaştı. Şehidin annesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Bir acı haber de Hakkâri’den geldi. Sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak’ın kuzeyinden havan atışı yapıldı. Teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş, Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış ve Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan şehit oldu, bir askerimiz de yaralandı. Saldırı sonrasında hava harekâtı ile desteklenen operasyon başlatıldı. Teröristler ait hedefler ateş altına alındı. Afyonkarahisarlı şehit er Servet Akkuş’un ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin anne ve babası fenalık geçirdi. Şehit er Ethem Barış’ın da Konya’nın Ilgın ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Adanalı şehit Mehmet Erdoğan’ın ise 3 ay önce evlendiği belirtilirken oğullarının şehit haberini alan baba evine ateş düştü.