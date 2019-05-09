Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a sözde tecridi protesto için Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) binasında basın açıklaması yapan ve ardından açlık grevine başlayan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Savcılık, söz konusu kişiler hakkında arama ve yakalama emri çıkarttı. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sabah saatlerinde operasyonun düğmesine bastı. İzmir merkez ile Torbalı, Bayındır, Ödemiş ilçeleri ve Aydın ilinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler TEM Şubesine götürülürken, sorgularının devam ettiği belirtildi.