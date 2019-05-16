Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güven şunları söyledi: 31 Mart 2019 günü yapılan seçimde kullandığımız sandık seçmen listelerinin aynısını İstanbul’da 23 Haziran’da kullanacağız. Bu listelerde herhangi bir güncelleme yapılmayacak, dolayısıyla askıya da çıkmayacak. 31 Mart mahallî seçimlerindeki şartlarla seçime gidilecek. Başkan Güven, seçmen listelerine herhangi bir ekleme ve çıkarma olmayacağının altını çizdi. Güven, kısıtlı seçmenler ile ilgili olarak ise “Ancak 298 sayılı Kanun’un 7 ve 8’inci maddesi gereğince oy kullanmayacak seçmenlerle ilgili beş gün önce 18 Haziran’da aynı listelerde değişiklik yapmadan ‘oy kullanamaz’ işareti düşülecek” diye konuştu.