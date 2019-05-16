Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya basınının terörle mücadele polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Josu Ternera" adıyla tanınan ETA'nın siyasi lideri Jose Antonio Urrutikoetxea'nın Fransız Alpleri'ndeki Sallanches adlı bir yerleşim yerinde yakalandığı belirtildi.

İspanyol medyasının "ETA'nın tarihi lideri" olarak nitelendirdiği Josu Ternera'nın Fransa'da otel amaçlı kullanılan tarihi bir binada yaşadığı açıklandı.

İspanyol ve Fransız polisinin birlikte düzenlediği operasyonda yakalanan 69 yaşındaki ETA liderinin, 14 Kasım 2002'dan bu yana kaçak durumda olduğu kaydedildi.

Josu Ternera'nın ETA'nın 1987 yılında Zaragoza kentindeki jandarma karakoluna düzenlenen terör saldırısını hazırlayanlar arasında olduğu bilgisi paylaşıldı. Josu Ternera'nın bu saldırıyla ilgili olarak sanık sıfatıyla ifadesi alınmak üzere mahkemeye çağrıldıktan sonra kaçtığı ifade edildi.

Bask bölgesinin bağımsızlığı için 1958 yılında kurulan ve 800'den fazla kişinin ölümünden sorumlu olan ETA, Ekim 2011'de silahlı tüm eylemlerini bıraktığını açıklamış ve ardından yürütülen süreç sonunda 3 Mayıs 2018'de kendini feshettiğini duyurmuştu.