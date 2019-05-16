Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Terör propagandasına 7 gözaltı
16.05.2019 - 14:05 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 14:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : terör,propaganda,
624903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/624903.aspx
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