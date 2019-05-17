Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ şüphelisi iki kişinin Tarsus ilçesinde gizlendiği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu Muhammed E. (54) ile 17 yaşındaki oğlu S.E. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Tarsus'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
17.05.2019 - 03:40 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 03:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu baba-oğul gözaltına alındı.
Etiketler : tarsus,deaş,
625040 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625040.aspx
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