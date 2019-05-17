Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Letonya temaslarının ardından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 129. Toplantısı’na katılmak üzere Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikinci gününde Helsinki temaslarına devam ediyor. Dün ikili görüşmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'na iştirak etti. Çavuşoğlu, toplantı kapsamında aile fotoğrafında yer aldı.

Letonya’daki temasları kapsamında Letonya İşgal Müzesi’ni ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, Letonya Cumhurbaşkanı Raimond Vejonis tarafından kabul edilmişti. Daha sonra Özgürlük Anıtı’nda çelenk koyan Bakan Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics ile başbaşa görüşmüş ardından ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Letonya temasları kapsamında Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüşen Çavuşoğlu, Letonya Parlamento Başkanı Inara Murniece ile bir araya gelmişti. Daha sonra Helsinki’ye geçen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile ikili görüşmelerde bulunmuştu.