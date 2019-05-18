Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak uyruklu kişilerin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Belirlenen 9 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapılarak 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi. Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.