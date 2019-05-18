Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak uyruklu kişilerin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Belirlenen 9 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapılarak 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi. Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Konya’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
18.05.2019 - 09:40 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 9 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : konya,deaş,operasyon,
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