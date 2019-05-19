Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün yargı içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski hâkim Mert Ş. hakkında dava açtı. Hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan iddianame hazırlanan Mert Ş’nin örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edildi. İddianamede, gözaltına alındığı sırada Mert Ş’nin evinde yapılan aramalarda örgüte ait dokümanların bulunduğu kaydedildi.

Mert Ş’yi soruşturma şüphelileri arasında yer alan 2 kişi teşhis etti. Ferhat A., Mert Ş’nin kendisini örgüt evlerine yönlendirdiğini ve mahrem imamlığını yaptığını anlattı. Emir S. isimli başka bir şüpheli de “Mahrem imam olan Mert Ş’nin, adli yargı hâkimi iken KHK ile ihraç olduğunu öğrendim” dedi. Her iki itirafçı şüpheli Mert Ş’yi teşhis etti.

Şüpheli Mert Ş. ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Mert Ş. “Bu yapıya ait bir liseye gittim. Örgüt ile bağlantımın olduğunun düşünülmesine sebebiyet veren tek husus söz konusu özel lisede okumamdır. Yapı tarafından organize edilen hiç bir sohbete katılmadım. ByLock kullanmadım” dedi.