Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı tebrik etti
19.05.2019 - 21:30 | Son Güncelleme: 19.05.2019 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Galatasaray,
625699 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625699.aspx
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