Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline yönelik gerekçeli kararı açıklanmadı. Kurulun 6 Mayıs'ta verdiği seçimin iptali üzerinden 15 gün geçti. Edinilen bilgilere göre, muhalefet şerhlerinin güncelleme çalışmaları bugün de devam etti. YSK’da bugün bir toplantı olmazken, gerekçeli kararın önümüzdeki günlere sarktığı öğrenildi.