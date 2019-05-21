YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline yönelik gerekçeli kararı açıklanmadı. Kurulun 6 Mayıs'ta verdiği seçimin iptali üzerinden 15 gün geçti. Edinilen bilgilere göre, muhalefet şerhlerinin güncelleme çalışmaları bugün de devam etti. YSK’da bugün bir toplantı olmazken, gerekçeli kararın önümüzdeki günlere sarktığı öğrenildi.
YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak
21.05.2019 - 15:47 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararı halen yayınlamadı.
Etiketler : YSK,
626174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626174.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:25
- Sabah03:45
- Güneş05:34
- İşrak06:26
- Öğle13:12
- İkindi17:10
- Akşam20:29
- Yatsı22:21
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay