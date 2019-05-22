Tekirdağ merkezli 3 ilde organize suç örgütünce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yurt dışından getirilen 79 aracın kayıtsız yurda sokulmasına ilişkin Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 5’i polis 23 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten 15 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 10’u tutuklanırken 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçak araç operasyonunda 10 kişi tutuklandı
22.05.2019 - 19:07 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 19:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da organize suç örgütüne yönelik emniyet ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı.
Etiketler : Tekirdağ,
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