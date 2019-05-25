Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Valiliği, suriyebayramizni.com internet adresi oluşturdu. Suriyeliler burada randevu işlemlerini tamamlayıp istenilen belgeleri hazırladıktan sonra güvenlik kontrolünden geçip ülkesine giriş yapıyor. Gaziantep Valisi Davut Gül: Tercümanlarımız var. Aşısı olmayan çocuklara aşı yapıyoruz. Gidenler yıl sonuna kadar orada kalabilirler. Şu ana kadar 35 bin kişi gitme işlemini yapmak için randevu aldı. Gidişler 30 Mayıs'a kadar devam edecek.