Gaziantep Valiliği, suriyebayramizni.com internet adresi oluşturdu. Suriyeliler burada randevu işlemlerini tamamlayıp istenilen belgeleri hazırladıktan sonra güvenlik kontrolünden geçip ülkesine giriş yapıyor. Gaziantep Valisi Davut Gül: Tercümanlarımız var. Aşısı olmayan çocuklara aşı yapıyoruz. Gidenler yıl sonuna kadar orada kalabilirler. Şu ana kadar 35 bin kişi gitme işlemini yapmak için randevu aldı. Gidişler 30 Mayıs'a kadar devam edecek.
Suriyelilerin çoğu yıl sonuna kadar yok
25.05.2019 - 03:04 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 03:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hâle getirilen Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve el-Bab ilçe merkezleri ve köylerindeki yakınlarının yanında geçirmek isteyen Suriyeliler ülkelerine dönüyor.
Etiketler : suriyeli,
627013 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627013.aspx
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