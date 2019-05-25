Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte atılan Tweet’lerde iddialar ve cevapları:

Yalan: Sayıştay’ın denetiminde ortaya çıkan zarar toplamı 753 milyon

Doğru: 753 milyon TL kamu zararı, hiçbir Sayıştay raporunda mevcut değildir. Sayıştay raporuna göre, 108 bin 313 TL söz konusudur. Hukuki süreç devam ediyor.

***

Yalan: Genel sekreterin yazlık, kışlık, baharlık üç arabası var

Doğru: İBB Genel Sekreteri’nin üç aracı yoktur, sadece bir araç tahsis edilmiştir.

***

Yalan: Web sitesi için üç yılda 80 milyon TL harcanmış

Doğru: Üç yıllık süreçte, toplamda 460 iş kaleminin yapımı ile 36 personelin üç yıllık maaşlarının yanı sıra lisans ücretleri, teknik ekipman, yazılım geliştirilmesi, eğitimler ve bu kapsamdaki satın almaları da içeren işlerin tamamına ödenen ücreti web sitesine ödenen ücret olarak nitelemek büyük bir yalandır.

***

Yalan: Özel kaleme ait 100’den fazla araç

Doğru: İBB Özel Kalem Müdürlüğüne 8 adet araç tahsislidir. Bunun dışında Özel Kalem Müdürlüğüne tahsisli araç bulunmamaktadır.

***

Yalan: Son 6 yılda sadece tek bir müdürlükte fikir projesi olarak hazırlanan ama uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon harcanmış

Doğru: Fikir projeleri gerçekleştirmek israf değil, tam aksine israfı önlemek için yapılan çalışmalardır. Son 6 yılda tek bir müdürlükte değil, İBB’nin tüm birimlerinde 150’den fazla fikir projesi çalışılmış ve birçoğu uygulanmış olup tamamına ödenen ücret, iddia edilen 226 milyon değil, 50 milyon civarındadır.

***

Yalan: İSKİ’de 124 yöneticiye 874 makam aracı düşüyor

Doğru: İddia kesinlikle asılsızdır. Tüm İSKİ çalışanlarının işlerini yerine getirmek için kullandığı araçlar makam aracı olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. İSKİ’de 132 yönetici ve iç denetimci vardır ve farklı segmentlerde 132 adet makam aracı bulunmaktadır.

***

Yalan: İBB’de 643 yöneticiye 1.717 makam aracı

Doğru: İBB’nin kiralık araç sayısı 1798’dir. İBB’de makam aracı olarak hizmet veren farklı segmentlerdeki toplam araç sayısı 643 değil, 120’dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dâhildir. Diğer araçlar; ambulans, böcek ilaçlama, cenaze işlemleri vb. işler için kullanılmaktadır.

***

Yalan: İhtiyaç dışı araç masrafı yıllık 120 milyon

Doğru: İBB’de ihtiyaç dışı araç söz konusu değildir

***

Yalan: İBB, vakıf ve derneklere yüz milyonlarca para yardımı yapıyor

Doğru: İBB tarafından hiçbir vakfa nakit yardımı yapılmamıştır

***

Yalan: İBB Halk Ekmek AŞ’nin Başakşehir Futbol Kulübü’ne Arda Turan transferi için 9 milyon avro verdi

Doğru: CHP adayı ve basın yayın organları tarafından Arda Turan transferi için Halk Ekmek tarafından 9 milyon euro ödendiğine dair iddialar kesinlikle yalandır. Şirketimiz tarafından Arda Turan transferi için herhangi bir kişi veya kulübe hiçbir şekilde tek bir lira ödenmemiştir.

***

Yalan: İBB’nin borcu son beş yılda 20 kat arttı

Doğru: İBB’nin borç oranı 2014 yılından bugüne 3,34 oranında arttı.