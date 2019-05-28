Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti yönetimi, seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından başlattığı çalışmaları farklı başlıklarda yürütüyor. AK Parti mesaisini bu hafta bayram tatili sebebiyle memleketine gidip, İstanbul’a dönmeyi düşünmeyenlere ayırdı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden vatandaşlara ‘Bayram sebebiyle memleketine gidecek olan varsa sonrasında İstanbul’a dönmelerini ve demokrasi görevini yerine getirmeleri’ çağrısı yaptı. AK Parti yönetimi de hafta sonu İstanbul’da kayıtlı 2 milyon 300 bin üyesine tek tek telefonla ulaştı. Milletvekilleri, il ve ilçe yönetiminde görev alanların aradığı seçmenlere seçim günü İstanbul’da olup olmayacakları soruldu. Bayramda memleketine gidecek olanlara 23 Haziran’da dönmeleri uyarısında bulunan AK Parti yönetimi, seçmenden ‘Hak yerini bulsun’ diye mutlaka sandığa gitmelerini istedi.

Erdoğan da, partisinin mahalle temsilcileri ile yaptığı toplantıda “İstanbul’da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. Üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti” dedi.

‘ÇALINDI’ SÖYLEMİ TUTTU

AK Parti’nin sahada yaptığı çalışmalarda kullanılan ‘Oyların çalınması sebebiyle seçimin iptal olduğu’ söyleminin vatandaş üzerinde etkili olduğu belirlendi. YSK’nın iptal gerekçelerinin anlatıldığı saha çalışmalarından olumlu dönüşler aldıklarını belirten AK Parti kaynakları “Sahaya çıkmadan önce bizim seçmenimizde bile bu konuda soru işaretleri vardı. Ama ilerleyen süreçte, CHP’nin adayının mağdur olduğu algısı kırıldı” değerlendirmesini yaptı. Bu çalışmalarda özellikle asıl mağduriyeti Binali Yıldırım’ın yaşadığına vurgu yapılarak, bıçak sırtı geçmesi beklenen seçimlerde ‘Tek bir oyun bile’ çok önemli olduğu anlatılıyor. AK Parti kaynaklarına göre, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmenin ‘önemli sayılabilecek bölümü’ de 23 Haziran için ikna edildi. Kararsız veya sandığa gitmeyen seçmeni sandığa çekme konusunda AK Parti’nin avantajlı olduğu belirten AK Parti kurmayları “Vatandaşa argümanlarımızı anlattıkça, hava değişiyor. Zaten sandığa gitmeyenlerin büyük bölümü de bizim seçmenimiz. 900 bin civarındaki seçmen, geçen seçimde oy kullanmış ama bu seçimde kullanmamış. Bu kitlenin de en az yarısının sandığa gitme eğiliminde olduğunu biliyoruz” değerlendirmesini yaptı.