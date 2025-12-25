Ankara'da Salı gecesi Libya heyetini taşıyan özel jetin düşmesi sonucu aralarında Libya Genelkurmay Başkanı General Ali Muhammed al-Haddad'ın da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada ölen 3 mürettebatın Fransız uyruklu olduğu iddia edilirken, Fransa Büyükelçiliği bu bilgiyi doğrulamak için Türk yetkililerle temas kurduğunu açıkladı.

Türkiye Today’in haberine göre Fransa Büyükelçiliği, Salı gecesi Ankara yakınlarında Libyalı askeri yetkilileri taşıyan bir iş jetinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişiden üçünün Fransız vatandaşı olduğu yönündeki haberlere ilişkin "bir teyitlerinin olmadığını" bildirdi.

Fransız Büyükelçiliği yetkilileri, Türkiye Today'e özel yaptıkları açıklamada, "Türk makamlarıyla temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD’li yayın kuruluşu CNN'in de alıntı yaptığı bazı Türk yayın organları, Falcon 50 tipi uçakta üçü de Fransız vatandaşı olan bir mürettebat bulunduğunu bildirmişti.

Uçaktaki 5 yolcu arasında Libya Genelkurmay Başkanı General Ali Muhammed al-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı General al-Fitouri Gharibil ve beraberlerindeki heyet üyeleri yer alıyordu.

ÖZEL JET KAZASINA İLİŞKİN DETAYLAR

Libya Genelkurmay Başkanı al-Haddad’ı ve heyetini taşıyan jet, kalkıştan kısa süre sonra radar irtibatını kaybetmeden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanmıştı.

Ankara'nın Haymana ilçesindeki boş bir araziye düşen uçaktaki 8 kişinin tamamı hayatını kaybederken Türk makamları uçağın enkazını ve kara kutusunu kurtardı. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Libya askeri heyeti, Türk mevkidaşlarıyla resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'daydı.

