Galatasaray'da bu sezon yedek kulübesinden çıkamayan Ahmed Kutucu, RAMS Başakşehir'e karşı 1-0 kazanılan Türkiye Kupası maçında galibiyet golünü attı ve 3-0'lık Kasımpaşa karşılaşmasında sonradan oyuna girip başarılı performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar, son günlerde adı transfer iddialarıyla anılan futbolcu hakkında kararını verdi.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edilen Ahmed Kutucu'nun performansından (bu sezon 8 maç, 157 dakika, bir gol, bir asist) memnun olduğunu yönetime iletti.

Ahmed Kutucu, Başakşehir-Galatasaray maçında tek golü attı

BEKLENTİ 6 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp, güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki kanat oyuncusu için geçtiğimiz sezonun devre arasında Eyüpspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.

Ahmed Kutucu'nun son dönem performansından mutlu olan yönetim, genç futbolcu ile aldığı rakamdan altına yollarını ayırmak istemiyor.

Ahmed Kutucu'nun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

OCAK KARARI

Galatasaray yönetiminin, Ahmed Kutucu'yu kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediği; beklentileri karşılayan teklif (6 milyon euro) gelmesi halinde ocak ayında transfere onay verileceği ortaya çıktı.

