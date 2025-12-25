G.Saray’ın evladının gerçekleşmesini istediği bir planı var. Fedakârlığıyla takdir gören, gol ve asistleriyle Aslan’a hayat veren Yunus Akgün, sarı kırmızılı forma altında kaptanlık yapmak istiyor.

Cimbom’da bu sezonun ilk yarısına damga vuran isimlerden birisi de Yunus Akgün oldu. Varlığıyla tabelada etki gösteren yokluğunda fazlasıyla aranan Galatasaray’ın evladı, doğup büyüdüğü kulüpte bir hayalini gerçekleştirmek istiyor. O da kaptanlık. 25 yaşında olan ve 2029’a kadar mukavelesi bulunan Yunus, Avrupa’ya sağlam bir transfer yapmadan önce sarı kırmızılı takımda liderlik yapmayı çok istiyor. Akgün’ün yeni sözleşme yapılma sürecinde “İmzaya gerek yok ben söz verdim yeterli” demesi ve sözünde durması her anlamda takdir görüyor.

TAKİPÇİLERİ ARTIYOR

Geçen sezon Sporting Lizbon, Benfica ve B. Dortmund’un yakından takip ettiği bu sezon da Avrupa’dan yeni kulüplerin izlemeye aldığı Yunus şu anda sarı kırmızılı kulüpte mutlu. Bu sezon 19 maçta 5 gol ve 6 asistlik katkı veren Yunus, yeniden Avrupa’ya gitmek istiyor ancak şartların oluşması ve iyi bir teklif gelmesi durumunda. Galatasaray’a da ciddi anlamda para kazandırmak istediği bilinen Akgün için Şampiyonlar Ligi kulvarı da önemli bir vitrin oluşturuyor. Takımın ateşleyici gücü olan ve fıtık ameliyatı geçiren Yunus’un ikinci yarıya hazır girmesi bekleniyor.

Yunus Akgün

ICARDI’NİN ARKADAŞI SUAREZ: İSTANBUL’DA MUTLUYUZ

G.Saray’da durumu merak konusu olan Mauro İcardi’nin Arjantin’e döneceği iddia ediliyordu. River Plate ile temasta olduğu belirtilen İcardi’nin arkadaşı China Suarez “Benim onun kariyerine karışma gibi bir durumum yok ancak biz İstanbul’da mutluyuz” ifadesini kullandı.

