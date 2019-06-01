Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı birimler, vatandaşların 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri için bütün hazırlıklarını tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi gerekli tedbirleri aldı.

Bu kapsamda bayram süresince İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş, Metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünel ücretsiz olacak.

Bayramda 4 bin 524 araç, 42 bin 62 sefer ile hizmet verecek olan İETT, yoğunluk durumuna göre ilave seferler yapacak ve Metro İstanbul da metro seferlerini sıklaştıracak.

Bayram öncesi alınan tedbirler çerçevesinde planlı su kesintisi yapılmayarak kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek. Herhangi bir su arızası veya kanal tıkanması ihtimaline karşı nöbetçi ekipler görev yapacak.

Olağanüstü gelişmelere karşı İBB’ye bağlı bütün birimlerin hızlıca koordine edilmesi maksadıyla AKOM, 24 saat nöbette olacak.

İGDAŞ, kent genelinde doğalgaz kesintisi yaşanmaması için bütün tedbirleri alırken muhtemel bir olumsuzluğa karşı da nöbetçi ekipler görevlendirildi.

İstanbul zabıtası, her gün ortalama 500 personel ile sahada olup, 295 araçla 7/24 esasına göre çalışacak.

İstanbul İtfaiyesi ve İBB Sağlık birimleri, İstanbulluların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için kesintisiz hizmetlerine devam edecek.

İSPARK’ın kent genelindeki tüm yol üstü otoparkları, bayramın 1, 2. ve 3. günü ücretsiz hizmet verecek.

Ağaç ve Peyzaj AŞ, Bahçe Marketlerde bayram boyunca bütün ürünlere, yüzde 15 indirim uygulanacak. Bayramın 1. ve 2. günü Karacaahmet ve Zincirlikuyu’da Mini Bahçe Market’ler açılarak İstanbullulara hizmet verilecek.