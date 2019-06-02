Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yurt genelindeki şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi öldü, 179 kişi ise yaralandı.

SON 24 SAATTE 6 ÖLÜ



Yurt genelinde trafik yoğunluğunun artmasıyla son 24 saatteki trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi yaralandı. 31 Mayıs Cuma gününden itibaren toplam ölü sayısı 16'ya yükseldi.

TATİL YOLUNDAKİ BAZI KAZALAR



Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan memleketi Kars'a doğru yola çıkan Ömer Arduç'un (26) kullandığı 41 ABC 559 plakalı kamyonetin, Erzincan-Erzurum karayolunda bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ARAÇ SU KANALINA DEVRİLDİ: 4 YARALI



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, İstanbul'dan Çanakkale'ye bayram tatiline giden Recep Yavaş (36) yönetimindeki 34 DH 9979 plakalı otomobilin, Yenice Mahallesi'nde su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ANKARA - AKSARAY'DA ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI



Bayram tatili için yola çıkan ailenin bulunduğu Etem Acar yönetimindeki 06 TA 907 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara karayolunun 39. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi tedaviye alındı.

YOL KENARINDAKİ MALZEMELERE ÇARPTI: 3 YARALI



İstanbul'dan bayram tatilini geçirmek amacıyla memleketleri Kastamonu'ya giden Nuri Karahasan idaresindeki 10 V 4419 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Beylice mevkisinde, yol kenarındaki plastik malzemelere çarptı. Kazada sürücünün eşi Saadet ve kızı Yasemin Karahasan ile torunu Sude İri yaralandı.

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nde, 61 NY 049 plakalı otomobilin yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.