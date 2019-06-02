Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi’nde 1 şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 13 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Yüksekova’da 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
02.06.2019 - 19:39 | Son Güncelleme: 02.06.2019 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 13 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Etiketler : Hakkari,eroin,
628944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628944.aspx
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