Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi’nde 1 şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 13 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.