Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi’nde 1 şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 13 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. 