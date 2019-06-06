Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Merkezinde ziyaretçileri Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu karşıladı. AK Parti’yi ilk ziyareti CHP gerçekleştirdi. Heyetlerin görüşmelerinde ana gündem maddesi ise, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi oldu. Bayram tatilinde memleketlerine giden İstanbul seçmeninin vatandaşlık görevini yapmak ve oy kullanmak için bayram sonrası dönmelerinin önemine işaret eden AK Partili Sarıeroğlu “İktidarımız, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi içerisinde Türkiye için, 82 milyon vatandaşın huzuru, refahı, mutluluğu için 17 senedir var gücüyle çalışıyor. Bundan sonrasının daha da güzel olması için bizler de AK Parti ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da “Bu bayram da Türkiye’nin dünyaya yine örnek teşkil edeceği gün olsun. Her şeyin çok güzel olacağı günler, çocuklarımız için, torunlarımız için ve tüm yurttaşlarımız için mutluluk dolu günler olmasını diliyorum” diye konuştu.

AK Parti’ye CHP’nin ardından sırasıyla MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, BBP, HÜDA PAR, DSP, DP, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri bayram ziyaretinde bulundu.