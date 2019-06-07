Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınırlarımızın hemen ötesinde PKK terör örgütüne ait kamplar bulunduğu bilindiğini ifade eden Akyar, “Terörist kampı denildiğinde, alışılageldiği gibi etrafı tel örgü ile çevrili, içerisinde teröristlerin koruma tedbiri olmadan dolaştığı ve bulunduğu düz alanları anlamamak gerekir. Bu kamplar, 2000 metrenin üzerinde mağara, kayalık, kovuk ve inlerin yaşanılacak hale getirildiği bir dizi sığınak türü yerlerden oluşmaktadır. PKK Terör Örgütü bu kampları, hem Türkiye’ye yönelik saldırılarda çıkış noktası olarak kullanmakta, hem de terör örgütünün ana kampı olarak bilinen Kandil Dağına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karadan yapacağı harekâtlardan korumak için kullanmaktadır” dedi.

“Birinci öncelikli hedef Hakurk kampı”

Pençe Harekâtının birinci öncelikli hedefinin Hakurk kampı olduğu belirtilmiştir. Hakurk kampının özelliği ise şu şekildedir. Hakurk kampı Kandile en yakın kamp olması nedeniyle dikkat çektiğini söyleyen Akyar, “Dolayısıyla Hakurk bölgesine yapılan bu harekâtla hem PKK terör örgütünün yaz döneminde Hakkari bölgesinde askeri ve sivil personele yapabileceği saldırıların bir kısmı önlenmiş, en azından etkisiz bir hale getirilmiştir. İkinci olarak ise TSK’nin Kandil bölgesinde yapacağı bir harekâtta bu bölge, çıkış arazisi olarak kullanılabilecektir. Her iki durumda da hem terör örgütüne bir darbe vurulmuş olacak, hem de gelecekte birliklerimize ve sivil vatandaşlarımıza yapılacak saldırılar önlenmiş olacaktır. Bu harekatta en tehlikeli konu olarak, teröristlerin bölgeye döşedikleri El Yapımı Patlayıcılardan (EYP) kaynaklanan zayiatlar görülmektedir” dedi.

Harekatın uluslararası boyutu

Harekâtın uluslararası boyutuna baktığımızda harekât ile eş zamanlı olarak Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ı ziyareti önemli olduğuna vurgu yapan Akyar, “Bu bize önümüzdeki dönemde Irak ile teröre karşı işbirliğinin artacağı, bundan sonra Kuzey Irak ve PKK terör örgütü ile ilgili konularda Kuzey Irak Hükümeti yerine Irak Hükümeti ile temas kurulacağını göstermektedir. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Irak ile Ovaköy sınır kapısının açılması dahil bir dizi tedbirin uygulamaya girebileceği muhtemeldir. Dolayısıyla K. Irak Yönetimi referandum kararı ile kaybettiği Türkiye’nin desteğini yeniden kazanmak için, artık PKK terör örgütüne verdiği desteği çekmeli ve örgütün faaliyetlerini engellemelidir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin diplomatik anlamda inisiyatif alması gerekebilir”

Yine bu harekât için ABD ile görüşüldüğü en azından hava sahasının kullanımı için koordine yapıldığını, fakat yapılan bu harekât ile Suriye’de Fırat’ın doğusunda yapılacak harekatın bir süre ertelendiği en azından yakın gelecekte yapılmayacağı öngörüldüğünü söyleyen Akyar, “Fırat’ın doğusuna ABD ile bir harekat yapılsa bile, büyük bir ihtimal ile Türkiye’nin beklentilerinden uzak olarak PKK/PYD terör örgütü yerine DEAŞ terör örgütü hedef alınacaktır” dedi.

Açıklamalarına devam eden Akyar, “Şu an zaman olarak uygun olmasa da, Pençe harekâtının Kandil’e yönlendirilmesi durumunda, İran ile işbirliği yapılarak, Kandilin İran tarafında, İran tarafından bir harekât başlatabilirse PKK terör örgütüne çok büyük bir darbe vurulabilir. Ancak bu opsiyon için, İran ve ABD arasındaki gerilim göz önünde bulundurularak, Türkiye’nin diplomatik anlamda inisiyatif alması gerekebilir” ifadelerinde bulundu.