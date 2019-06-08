Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir çocuk parkında plastik oyun araçları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Kirazlıyalı Mahallesi’nde bu sabah, kısa süre önce bakımdan geçirilerek yenilenen Nasrettin Hoca Çocuk Parkı'ndaki plastik oyun araçlarının yandığını gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında, oyun araçları kullanılmaz hale geldi. Kirazlıyalı Mahallesi Muhtarı Ahmet Mızrak, “Çocuk parkı bir süre önce yenilenmişti. Magandalar tarafından benzin dökülüp yakılmış. Çocukların oyun alanlarını ellerinden alıyorlar” dedi. Polis, oyun araçlarını ateşe veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

