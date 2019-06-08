Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Semra Erdem, ailesiyle birlikte Kuşadası’na tatile geldi. Davutlar Sevgi Plajı’nda denize giren 38 yaşındaki Semra Erdem, aşırı su yutması sonucu boğuldu. Çevredekiler ve ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kadın, otopsinin ardından Kuyucak’a bağlı Yenice Mahallesi'nde toprağa verildi.
Kuşadası’nda bir kadın denizde boğuldu
08.06.2019 - 15:57 | Son Güncelleme: 08.06.2019 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuşadası’nda günübirlik tatile gelen 38 yaşındaki bir kadın Davutlar Sevgi Plajı’nda boğuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : kuşadası,Davutlar Sevgi Plajı,
629858 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629858.aspx
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