A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 11 Haziran Salı günü yapacağı maç için İzlanda'ya gitti.
Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na giden milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da olaya Twitter adresi üzerinden tepki gösterdi.
Altun, olayda sorumluluğu olanları kınadığını açıkladı. Durumu izlemeye devam edeceklerini söyledi.